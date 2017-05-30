ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборах-2011

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы на нарушения прав во время выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Согласно его постановлению, Россия обязана выплатить истцам 38 тысяч евро.

Жалобу подавали 11 человек, ЕСПЧ постановил, что нарушения имели место в отношении девяти из них. Компенсации по 7,5 тысячи евро положены четверым истцам, двум их представителям в общей сложности должно быть выплачено 8 тысяч евро (в качестве компенсации судебных издержек). Кроме того, если эта сумма будет обложена в России налогом, его также должны будут оплатить власти.

Иски подавали несколько жителей Санкт-Петербурга, включая членов партии «Справедливая Россия» и волонтеров-наблюдателей.

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Заявители говорили о нарушении статьи 3 протокола №1 («Право на свободные выборы») и статьи 13 («Право на эффективную правовую защиту») Европейских стандартов в области прав человека. Двое из них также заявили о нарушении статьи 34 («Право на индивидуальное ходатайство»).

4 декабря 2011 года в России прошли выборы в Государственную думу шестого созыва. В них принимали участие семь партий: «Справедливая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия» и «Правое дело». «Единая Россия» получила 49,54 процента голосов.