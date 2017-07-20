Россию обязали выплатить 720 тысяч евро группе заключенных за запрет голосовать

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию группе заключенных, которым не позволили принять участие в выборах в Госдуму в 2011 году. Об этом в четверг, 20 июля, РИА Новости сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Заключенных лишили избирательных прав на том основании, что они являются приговоренными к тюремному заключению», — сказал он. Юрист уточнил, что выплаты в размере 30 тысяч евро должны получить 24 человека.

Трунов пояснил, что ЕСПЧ счел, что Москва нарушила статью 3 протокола № 1 Европейской конвенции («Право на свободные выборы»).

Агентство отмечает, что российский Минюст пока не прокомментировал ситуацию.

Согласно статье 32 Конституции России, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права принимать участие в выборах. При этом данная норма не распространяется на заключенных в СИЗО.