Участнику акции 26 марта дали два с половиной года за нападение на полицейского

Тверской суд Москвы назначил наказание Станиславу Зимовцу в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима за нападение на полицейского во время несогласованной акции в столице 26 марта. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Интерфакс».

Ранее его признали виновным по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей»).

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По версии следствия, во время акции он бросил кирпич в сотрудника Росгвардии.

По делу о нападении на стражей порядка во время протестной акции проходят вместе с Зимовцем семь человек. Двое уже получили реальные сроки — Юрий Кулий и Александр Шпаков. Четверо — Алексей Политиков, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин — находятся под арестом.

Прошедший 26 марта на Тверской улице несогласованный митинг против коррупции завершился массовыми задержаниями. В отделы полиции доставили от 600 до 1000 человек. В ходе акции ударили по голове сотрудника полиции. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.