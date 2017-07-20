Участника акции 26 марта признали виновным за нападение на полицию с кирпичом

Тверской суд Москвы признал виновным Станислава Зимовца в нападении на полицейского во время протестной акции 26 марта. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Интерфакс».
Ему вменяется вина по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей»).
Ранее прокурор просил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. В мае сообщалось, что Зимовцу продлили арест до 10 ноября.
По версии следствия, во время столичной несогласованной акции в Москве Зимовец бросил кирпич в сотрудника Росгвардии. Вместе с ним по делу о нападении на полицейских проходят еще шесть человек. Четверо из них (Алексей Политиков, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин) находятся под стражей, еще двое (Юрий Кулий и Александр Шпаков) уже осуждены в особом порядке на восемь месяцев колонии-поселения и 1,5 года колонии общего режима соответственно.
Несанкционированная акция, посвященная борьбе с коррупцией, прошла в центре Москвы 26 марта 2017 года. В ходе нее, как сообщает департамент региональной безопасности Москвы, были задержаны более 600 человек, включая организатора мероприятия Алексея Навального.