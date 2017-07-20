Участника акции 26 марта признали виновным за нападение на полицию с кирпичом

Тверской суд Москвы признал виновным Станислава Зимовца в нападении на полицейского во время протестной акции 26 марта. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Интерфакс».

Ему вменяется вина по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей»).

Ранее прокурор просил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. В мае сообщалось, что Зимовцу продлили арест до 10 ноября.

Материалы по теме «Движуха, которой раньше не было» Что стоит за протестной активностью юных россиян

По версии следствия, во время столичной несогласованной акции в Москве Зимовец бросил кирпич в сотрудника Росгвардии. Вместе с ним по делу о нападении на полицейских проходят еще шесть человек. Четверо из них (Алексей Политиков, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин) находятся под стражей, еще двое (Юрий Кулий и Александр Шпаков) уже осуждены в особом порядке на восемь месяцев колонии-поселения и 1,5 года колонии общего режима соответственно.

Несанкционированная акция, посвященная борьбе с коррупцией, прошла в центре Москвы 26 марта 2017 года. В ходе нее, как сообщает департамент региональной безопасности Москвы, были задержаны более 600 человек, включая организатора мероприятия Алексея Навального.