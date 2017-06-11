Суд арестовал седьмого фигуранта дела о сопротивлении полиции на акции 26 марта

Басманный суд Москвы санкционировал арест Алексея Политикова, седьмого фигуранта в деле об оказании сопротивления полиции на несанкционированной акции против коррупции, проходившей в Москве 26 марта 2017 года. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС.

Политиков пробудет под стражей как минимум до 11 августа. Суд принимал решение, отталкиваясь от того, что он ранее привлекался к административной ответственности, а также «является участником неформального движения, пропагандирующего насильственное свержение власти». На основании этого сделан вывод о том, что, оставаясь на свободе, мужчина может «вступить в сговор с неустановленными пока участниками преступления», чтобы противодействовать расследованию.

Политиков обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Оппозиционер отказывается от дачи показаний на основании 51-й статьи Конституции (право не свидетельствовать против себя и близких родственников).

По уголовному делу о противоправных действиях участников несогласованного митинга 26 марта, возбужденному по статьям 213 («Хулиганство»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), помимо Политикова, в данный момент проходят еще шесть человек.

Четверо из них (Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин) находятся под стражей, еще двое (Юрий Кулий и Александр Шпаков) уже осуждены в особом порядке на восемь месяцев колонии-поселения и 1,5 года колонии общего режима соответственно.

Несанкционированная акция, посвященная борьбе с коррупцией, прошла в центре Москвы 26 марта 2017 года. В ходе нее, как сообщает департамент региональной безопасности Москвы, были задержаны более 600 человек, включая организатора мероприятия Алексея Навального.