В деле о насилии над полицейским 26 марта появился новый обвиняемый

В деле о насилии в отношении представителей власти на антикоррупционной акции 26 марта в Москве появился еще один обвиняемый. Об этом в среду, 24 мая, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвокатов.

Имя мужчины не называется, озвучена только фамилия — Крепкин. Ему вменяется часть 1 статьи 318 УК («Насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении полицейского»). Сообщается, что доказательством его вины служит некая видеозапись. Мужчина был задержан 14 мая, тремя днями позже Басманный суд арестовал его. В настоящее время этот человек находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

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Ранее было известно о четверых обвиняемых в насилии в отношении стражей порядка на акции 26 марта. Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, суд над Станиславом Зимовцом и Андреем Косых пока не состоялся, дело Александра Шпакова рассматривается 24 мая.

26 марта в Москве и ряде других городов прошли антикоррупционные акции. В столичном митинге приняли участие, по разным данным, от восьми до 10 тысяч человек, в том числе много подростков. Около 600 человек были задержаны.