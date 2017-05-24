Прокурор попросил два года колонии для участника акции 26 марта

Прокурор попросил Тверской суд Москвы приговорить к двум годам колонии общего режима участника акции 26 марта Александра Шпакова, сообщает РИА Новости. Мужчина признал вину в нападении на полицейских во время несогласованного митинга.

Дело рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств — это сочли смягчающим обстоятельством. Суд допросил только мать и дочь обвиняемого, чтобы уточнить его характеристику.

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Шпаков — один из пяти фигурантов дела 26 марта. Ранее обвинения в нападении на представителей власти предъявили Юрию Кулию, Станиславу Зимовцу, Андрею Косых и еще одному мужчине по фамилии Крепкин. Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Дело Зимовца суд рассмотрит 29 мая.

26 марта на Тверской улице в столице прошел несогласованный с властями массовый митинг против коррупции, участие в котором приняли около 8-10 тысяч человек. По разным данным, на мероприятии были задержаны от 600 до тысячи человек. Во время акции один из ее участников нанес удар по голове сотруднику полиции. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован. Московские власти предлагали организаторам альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили.

Акции протеста прошли в тот же день также в десятках городов по всей России.