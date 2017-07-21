ЦБ поведал о повсеместной дедолларизации экономики

Банк России отмечает тенденцию к дедолларизации активов и обязательств во всех сегментах российской экономики. Об этом сообщается в финансовом обозрении ЦБ за второй квартал.

«Во всех сегментах российского кредитного и депозитного рынков объемы валютных операций также снижались или росли медленнее, чем объемы аналогичных рублевых сделок», — говорится в обзоре.

ЦБ отмечает, что наряду со снижением склонности банков и их клиентов к риску, дедолларизации способствовали также меры регулятора по дестимулированию валютных операций банков.

Кроме того, Банк России считает, что замещению валютных депозитов помогло снижение инфляции. Благодаря этому ставки по рублевым вкладам сохраняли привлекательность для вкладчиков.

Что касается валютных займов, ЦБ отметил неготовность банков принимать на себя дополнительные кредитные риски, а также неготовность клиентов взять риски, связанные с увеличением долговой нагрузки.

На 1 июня 2017 года объем вкладов населения в банках составил 24,5 триллиона рублей. Из них около 19 триллионов приходились на рублевые вклады, 5,5 триллиона — на валютные. Для сравнения, в конце 2015 года объем рублевых вкладов составлял около 15 триллионов рублей, валютных — шесть триллионов.