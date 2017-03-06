Максимальная ставка по вкладам выросла впервые с октября

Размер максимальной процентной ставки по вкладам в рублях десяти крупнейших российских банков по объему привлечения депозитов физлиц в третьей декаде февраля вырос на 0,03 процентного пункта — до 8,07 процента годовых, сообщается в пресс-релизе Банка России. Во второй декаде ставка составляла 8,04 процента, а в первой — 8,06 процента.

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На конец января средняя максимальная ставка равнялась 8,17 процента. До 20-х чисел февраля она снижалась на протяжении четырех месяцев подряд.

Данные по максимальным процентным ставкам по вкладам физлиц собираются среди 10 крупнейших банков по объему привлеченных депозитов. В число кредитных организаций, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Российские банки в 2016 году увеличили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году российские банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов.