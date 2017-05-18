Прибыль российских банков подскочила в три раза

Российские банки в январе-апреле 2017 года увеличили прибыль в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 553 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил ЦБ.

«При этом прибыль в размере 594 миллиардов рублей показали 416 кредитных организаций, убыток в размере 41 миллиарда рублей зафиксировали 177 кредитных организаций», — отмечается в материалах регулятора.

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Вклады россиян в апреле выросли на один процент, за январь-апрель — на 1,8 процента, с учетом валютной переоценки — на 0,3 процента. В прошедшем месяце банки нарастили кредитование компаний на один процент, до 29,6 триллиона рублей. Выдача займов физлицам увеличилась также на один процент — до 11 триллионов рублей.

26 апреля зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что в 2017 году российские банки могут получить около одного триллиона рублей прибыли.

Крупнейшая российская кредитная организация — Сбербанк — в первом квартале 2017 года увеличила прибыль в полтора раза, до 155 миллиардов рублей.

В 2016 году прибыль банковского сектора России подскочила в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов рублей.