Раскрыт секрет появления бабушек

Группа математиков из Франции объяснила появление бабушек. По мнению ученых, это произошло после того, как предки людей обрели разум и память, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Computational Biology.

Большинство животных на протяжении всей жизни сохраняют способность к размножению. Соответственно продолжительность жизни ограничивается лишь сроками их фертильности, так как бесплодные особи не несут пользы для популяции. Однако люди и некоторые другие млекопитающие являются исключением из этого правила: у них менопауза наступает задолго до конца жизни.

Материалы по теме Естественная история человека Тайны нашей биологии спрятаны в финских церковных книгах

Согласно теории под названием «гипотеза бабушки», наступление менопаузы объясняется необходимостью помогать молодому поколению растить детей, что повышает шансы на дальнейшую передачу своих генов. Однако эта теория не дает объяснения того, когда именно появились бабушки, а также что послужило причиной их возникновения.

Ведущий автор исследования Карла Эйме (Carla Aime) вместе с коллегами создали компьютерную модель несколько племен с разными стратегиями размножения и уходом за детьми. В результате наблюдений за развитием этих групп ученые пришли к выводу, что бесплодные пожилые самки оказывают пользу только после развития памяти и разума. Таким образом они могут научить потомство лучше добывать ресурсы, благодаря обретенным навыкам. Более древние люди, в свою очередь, не могли пользоваться памятью, поэтому они не могли передавать опыт младшему поколению.

«Гипотезу бабушки» антрополог Кристен Хоукс (Kristen Hawkes) выдвинула еще в 1990-е годы, обратив внимание на роль старушек в жизни танзанийских охотников-собирателей: те выкапывали корешки и кормили ими своих внуков. По мнению Хоукс, самки среди предков человека перестали умирать в 30-40 лет (как шимпанзе) благодаря бабушкам: они кормили внуков, что помогало дочерям скорее родить следующего ребенка.