Обвиненного в терроризме математика МФЮА предложили перевести под домашний арест

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) обратился в Пресненский суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения арестованному по статье «Призывы к терроризму» преподавателю Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрию Богатову. Об этом в пятницу, 21 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«С учетом состояния здоровья арестованного следствие сочло возможным смягчить ему меру пресечения с ареста на домашний арест, но с несколькими ограничениями. В частности, в ходатайстве содержится просьба запретить Богатову пользоваться интернетом», — рассказал источник. По его словам, рассмотрение ходатайства назначено на 24 июля.

25-летний Дмитрий Богатов был задержан 6 апреля по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. 7 апреля Пресненский суд Москвы отказался арестовывать математика по этому обвинению и он был освобожден в зале суда. Однако через несколько часов Богатова вновь задержали и вменили ему более тяжкую статью — призывы к терроризму. После этого 10 апреля суд арестовал подозреваемого.

По версии следствия, накануне 2 апреля именно Богатов разместил в Интернете призывы выйти на улицы городов, вооружившись «коктейлями Молотова».