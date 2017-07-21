Кремль сообщил о подготовке встречи Путина и вице-президента Ирака

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

«Такая встреча готовится», — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее в пятницу агентство РИА Новости сообщило, что Аль-Малики планирует посетить Москву с рабочим визитом 23-26 июля. Отмечалось, вице-президент Ирака намерен встретиться с Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Аль-Малики рассказал агентству, что в ходе общения с высокопоставленными лицами хотел бы сосредоточиться «на необходимости активизации роли РФ в регионе и в Ираке, в частности, и активизации экономических отношений в сферах электроэнергии, энергетики и торговли».