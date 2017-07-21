Полетную программу на МАКС-2017 прервали из-за проливного дождя

На проходящем в подмосковном Жуковском Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017) была прервана полетная программа. Как сообщает в пятницу, 21 июля, РИА Новости, организаторы пошли на такой шаг из-за проливного дождя.

Отмечается, что когда начался ливень, в воздухе находились самолеты пилотажной группы.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится раз в два года в подмосковном Жуковском, начиная с 1993-го года, и является одним из крупнейших авиашоу в мире. Как сообщили 21 июля в «Рособоронэкспорте», представители госкомпании в рамках мероприятия провели переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по итогам которых заключили 15 контрактов и соглашений о сотрудничестве. Сумму сделок там не назвали.

В этом году лето в Москве и области оказалось холодным и дождливым. На 21 июля из-за прохождения атмосферного фронта синоптики обещали жителям региона переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. При этом Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра: при грозе его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.