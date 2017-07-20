«Вертолеты России» поставят в 2018 году 30 машин для ГТЛК

Холдинг «Вертолеты России» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках авиасалона МАКС-2017 заключили соглашение о поставке последней 30 вертолетов в 2018 году. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня мы подписали соглашение, которое запускает второй этап программы лизинга вертолетов отечественного производства. Решение правительства о выделении средств на пролонгацию программы говорит о ее эффективности и востребованности вертолетов Ми-8 и Ансат. Дополнительные 30 вертолетов также пойдут на обеспечение санитарной авиации», — подчеркнул глава ГТЛК Сергей Храмагин.

Сделка предусматривает передачу 12 машин Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также шести Ми-8МТВ-1 и 12 вертолетов Ансат, производимых на Казанском вертолетном заводе. Кроме того, соглашением предусмотрено оказание сторонами взаимной консультативной, экспертной, организационно-методической и информационной поддержки.

О заключении соглашения о сотрудничестве между Вертолетами России и ГТЛК стало известно 25 мая. Подписание состоялось на выставке HeliRussia-2017. Согласно документу, до 2020 года «Вертолеты России» будут ежегодно поставлять ГТЛК до 50 вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1, до 10 вертолетов «Ансат» и до четырех вертолетов Ми-171А2.