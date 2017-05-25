Компания ГТЛК ежегодно будет получать от «Вертолетов России» свыше 60 машин

Холдинг «Вертолеты России» в рамках программы развития лизинга вертолетов отечественного производства заключил соглашение о сотрудничестве с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГЛТК). Об этом в четверг, 25 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Вертолетов России».

Подписание соглашения состоялось на выставке HeliRussia-2017. Согласно документу, до 2020 года «Вертолеты России» будут ежегодно поставлять ГТЛК до 50 вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1, до 10 вертолетов «Ансат» и до четырех вертолетов Ми-171А2.

«Работа по лизинговым схемам уже сейчас доказывает свою эффективность, и мы готовы в дальнейшем осуществлять поставки легких и средних вертолетов в соответствии с нуждами заказчика», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Кроме того, компания передала ГТЛК первый из шести медицинских вертолетов «Ансат», контракт на поставку которых был подписан в конце 2016 года. Помимо шести «Ансатов», соглашение предусматривает поставку до конца 2017 года десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и тринадцати вертолетов Ми-8АМТ.