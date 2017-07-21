«Рособоронэкспорт» подписал 15 контрактов на МАКС-2017

В рамках авиасалона МАКС-2017 «Рособоронэкспорт» провел переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по итогам которых заключил 15 контрактов и соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

«По просьбе партнеров наши специалисты провели более 50 презентаций для делегаций из 20 стран. Это превысило ожидаемый нами результат», — сообщил замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин, возглавляющий делегацию на МАКС-2017.

Сумму сделок в компании не сообщили.

18 июля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что с начала 2017 года компания передала инозаказчикам оружия на 4 миллиарда 517 миллионов долларов.

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался в районе 15-16 миллиардов долларов в год, при этом на долю «Рособоронэкспорта» приходится около 13-14 миллиардов. Разницу составляют старые контракты, заключенные до 2007 года (когда «Рособоронэкспорт» полностью замкнул на себя продажи российского оружия), а также новые соглашения по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей.