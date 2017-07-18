«Рособоронэкспорт» предотвратил срывы контрактов из-за санкций Запада

Санкции в отношении России повлияли на исполнение контрактов на поставку оружия инозаказчикам, однако срыва сроков допущено не было. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», на открывшемся в Подмосковье авиасалоне МАКС-2017 заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Оказывается определенное влияние на схемы расчетов, несколько некомфортно, когда идет согласование платежей, таможенных процедур. Просто приходится прилагать больше усилий, но ни один контракт нами не сорван», — сказал Михеев.

Ранее 18 июля Михеев сообщил, что с начала 2017 года «Рособоронэкспорт» передал инозаказчикам оружия на 4,517 миллиарда долларов. Годовой план поставок компании — 12,9 миллиарда долларов, портфель оценивается в 45 миллиардов.

По данным на конец 2016 года, около 46 процентов портфеля заказов компании составляет авиатехника, 22 процента — системы ПВО.

«Рособоронэкспорт» создан в 2000 году путем слияния компаний «Росвооружение» (занималась контрактами на производство нового вооружения по заказу иностранных государств) и «Промэкспорт» (специализировалась на поставках готовой техники из наличия Минобороны, а также запчастей).