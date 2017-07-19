В «Рособоронэкспорте» подтвердили поставки Вьетнаму танков в кредит

Вьетнам получит из России бронетанковую и военно-морскую технику под экспортный кредит. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он также отметил, что до конца 2017 года возможно подписание контрактов с Таиландом на поставку военно-морских вооружений и авиатехники.

Ранее, 4 июля, корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала итоговый отчет о деятельности за 2016 год. В нем, в частности, указывалось, что с Вьетнамом заключен контракт на поставку 64 танков типа Т-90С и Т-90СК. Впоследствии отчет был удален из доступа с сайта компании.

Вьетнам является одним из важнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, он получал зенитные системы С-300ПМУ-1 (два дивизиона), 36 истребителей Су-30МК2, корветы проекта 11661Э «Гепард» (два переданы, два строятся в России), два дивизиона противокорабельных ракетных комплексов «Бастион», а также шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.