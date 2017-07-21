Доля граждан с валютными сбережениями в России снизилась

Доля жителей России, которые делают сбережения в иностранной валюте, за последние три года снизилась с 19 до 13 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Такие накопления чаще имеют опрошенные в возрасте 45-54 лет (18 процентов), жители обеих столиц (17 процентов) и малых городов с населением 50-100 тысяч человек (18 процентов).

При этом треть россиян ожидают в дальнейшем рост курса доллара по отношению к рублю (33 процента). Практически столько же опрошенных (31 процент) полагают, что курс доллара останется на прежнем уровне, и с прошлого года такие оценки давать стали чаще (26 процентов). Удешевление американской валюты прогнозируют 13 процентов, и по сравнению с прошлым годом доля таковых стала меньше (21 процент).

Почти половина опрошенных (48 процентов) заявили, что колебание курса рубля негативно сказывается на их благосостоянии, в 2016 году этот показатель составлял 68 процентов. Никакого воздействия на собственное благосостояние не видят 39 процентов респондентов, 2 процента отмечают положительный эффект.

Ранее 21 июля в своем обзоре Банк России отметил тенденцию к дедолларизации активов и обязательств во всех сегментах российской экономики. Снизилось число как кредитов, так и вкладов в долларах.