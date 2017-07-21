Песков вспомнил Остапа Бендера из-за продажи «часов Путина»

Проданные на аукционе Monaco Legends часы, которые якобы принадлежали президенту России Владимиру Путину, в действительности не имеют к нему никакого отношения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Аукционный дом, скорее всего, обманул какого-то покупателя, хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается», — сказал он, подчеркнув, что Кремль никаким образом не будет участвовать в этой истории.

Вместе с тем Песков отметил, что ему жалко покупателя, который попался на уловку. «Дело Остапа Бендера живет», — заключил он.

Накануне «Русская служба Би-би-си» сообщила, что часы Patek Philippe Triple Complication, представленные как собственность Владимира Путина, обошлись покупателю в 1,054 миллиона долларов. Их новый обладатель пожелал сохранить анонимность.