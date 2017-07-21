Силовые структуры
 

Минобороны согласовало облик стратегического бомбардировщика нового поколения

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Министерство обороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) согласовали облик перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом корреспонденту «Интерфакс» сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

«Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам», — пояснил Слюсарь. Он также отметил, что особенностью перспективного бомбардировщика станет существенное снижение заметности, улучшение аэродинамики и расширение боевых возможностей.

По его словам, для реализации программы ПАК ДА уже идет техническое перевооружение площадок в Москве и Казани. «Со стороны Минобороны у нас полное взаимопонимание, что этот проект идет следом за проектом воспроизводства модернизированного Ту-160», — сказал президент ОАК.

27 апреля 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что новейший перспективный стратегический бомбардировщик, создаваемый в рамках программы ПАК ДА, совершит первый полет в 2025-2026 году.

В октябре 2016 года замминистра выразил мнение, что комплекс может быть представлен публике в 2018 году.

Работы над новым российским бомбардировщиком по программе ПАК ДА начались в 2009 году, когда компания «Туполев» приступила к определению облика самолета. В 2012 году было объявлено о завершении аванпроекта машины и начале предэскизного проектирования, которое завершилось весной 2014-го.

В настоящее время «Туполев» ведет рабочее проектирование самолета. Предполагается, что перспективный бомбардировщик заменит в строю самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, имея взлетный вес более 100 тонн и радиус действия около шести тысяч километров. В состав бортового вооружения бомбардировщика будут включены в том числе гиперзвуковые ракеты большой дальности.

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