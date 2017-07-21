Индия объявила тендер на постройку шести неатомных субмарин

Индия намерена при поддержке иностранных компаний построить для своего ВМС шесть неатомных субмарин общей стоимостью 500 миллиардов рупий (7,76 млрд долларов). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Минобороны страны.

«Долгожданный процесс закупки инициирован. Флот Индии остро нуждается в обновлении, численность его подводных лодок сократилась с 21 в 1980-х годах до 13 дизельных и двух атомных субмарин — "Акулы" (АПЛ К-152 «Нерпа», проект 971, индекс НАТО Akula — прим. «Ленты.ру»), взятой в лизинг в России, и "Ариханта" собственной постройки», — рассказал представитель министерства.

Он пояснил, что подлодки будут строиться на верфях индийского частного предприятия, «которое определит правительство», а иностранный партнер будет выбран на условиях тендера. Соответствующие запросы направлены ведущим мировым производителям.

Агенство сообщает, что, согласно официальным источникам, предложения от индийской стороны уже получили «Рособоронэкспорт» с ЦКБ МТ «Рубин», японские Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, французская Naval Group, испанская Navantia, а также шведская Saab и германская ThyssenKrupp Marine Systems. Возможными подрядчиками с индийской стороны называют Larsen & Tourbo (L & T) и Reliance Defense and Engineering Limited (RDEL), которые имеют достаточный опыт и производственные мощности.

В военном ведомстве отметили, что это будет первый проект, реализованный по недавно утвержденной модели стратегического партнерства, цель которой содействовать участию частного бизнеса в оборонном производстве Индии.

Новые субмарины предполагается оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками, которые значительно повысят дальности плавания, бесшумность и невидимость кораблей для средств обнаружения.