Космический грузовик «Прогресс МС-05» затопили в Тихом океане

Фрагменты космического грузового корабля «Прогресс МС-05», не сгоревшие в атмосфере, упали в пятницу, 21 июля, в несудоходном районе Тихого океана на «кладбище космических кораблей». Об этом РИА Новости сообщил представитель Центра управления полетами.

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От МКС корабль отстыковали в 20:46 мск 20 июля, в 23:58 мск его маршевый двигатель был запущен на торможение. «Прогресс» вошел в плотные слои атмосферы 21 июля в 0:31 мск.

«Прогресс» был запущен на последней в истории ракете «Союз-У». Корабль, пристыковавшийся к модулю «Пирс» МКС 24 февраля, восполнил часть техники, потерянной в аварии предыдущего грузовика «Прогресс МС-04».

Предыдущий полет «Союза-У» в связке с «Прогрессом МС-04», состоявшийся 1 декабря 2016 года, завершился неудачно. Наиболее вероятной причиной аварии Роскосмос назвал вскрытие бака третьей ступени носителя из-за попадания посторонних частиц в насос окислителя. После этого у последней запущенной ракеты был заменен двигатель третьей ступени.