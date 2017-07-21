«Шальке» отправит нарушающих дисциплину футболистов работать в магазине

Руководство немецкого футбольного клуба «Шальке» будет наказывать нарушивших дисциплину футболистов работой в клубном магазине. Об этом сообщает Bild.

В клубе посчитали такую меру более действенной, чем денежные штрафы, учитывая высокую заработную плату игроков. Полный список возможных наказаний будет представлен команде 1 августа во время сбора в Австрии.

7 июня «Шальке» оштрафовал украинского полузащитника Евгения Коноплянку за критику главного тренера команды и решил продать игрока. Футболист назвал Маркуса Вайнцирля трусом и пожелал ему «не задерживаться в клубе». На данный момент Коноплянка числится в составе немецкой команды, а специалист был уволен. Его место занял 31-летний Доменико Тедеско.

В сезоне-2016/2017 «Шальке» занял десятое место в бундеслиге. В 34 матчах команда набрала 43 очка.