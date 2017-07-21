Бахрейн опроверг информацию о смягчении требований арабских стран к Катару

Появившиеся в СМИ сообщения об изменениях в списке требований арабских стран к Катару не соответствуют действительности. Об этом рассказал РИА Новости посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати.
«Список не изменялся (...) У нас нет ничего нового в этой связи», — заявил дипломат.
20 июля СМИ со ссылкой на дипломатов Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта сообщили, что четыре государства, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении эмиратом 13 условий ультиматума.
Отмечалось, что страны настаивают на выполнении шести пунктов. В частности, речь идет о прекращении Дохой актов провокации, а также борьбе с терроризмом, отказ от предоставления финансовой помощи террористическим организациям, невмешательство во внутренние дела других государств.
22 июня Катару передали список из 13 требований, который включал в себя закрытие телеканала AlJazeera и турецкой военной базы, прекращение дипломатических отношений с Ираном и контактов с организацией «Братья-мусульмане».
За две недели до этого Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Одновременно против Дохи были введены санкции, включающие, в том числе, запрет на поставки продовольствия в страну. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.