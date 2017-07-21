The Washington Post проиллюстрировала статью картой Украины без Крыма

Американская газета The Washington Post опубликовала в своем Twitter карту Украины без Крыма. Таким образом издание проиллюстрировало статью об объединении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в новое государство.

Материал под заголовком «Украинские сепаратисты создали новую страну Малороссию, или Маленькую Россию» был опубликован 19 июля.

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13 июня временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора сказал, что Киев намерен направить в МИД Казахстана ноту протеста. Недовольство внешнеполитического ведомства вызвала демонстрация на выставке в Астане на художественном объекте в виде шара украинской карты без Крыма. По словам Джиджоры, вопрос изучается «на высшем государственном уровне в Киеве».

В феврале во Львове был выпущен сборник кроссвордов, в котором карта Украины была изображена без полуострова. В издательстве заявили, что карту напечатали по ошибке, а дизайнеру, работавшему над кроссвордами, объявлен выговор.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве утверждают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права и называют вопрос о статусе региона закрытым.