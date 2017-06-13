Киев обиделся на Казахстан за «глобус» Украины без Крыма

Киев намерен направить в МИД Казахстана ноту протеста в связи с тем, что на выставке в Астане на художественном объекте в виде шара изобразили украинскую карту без Крыма. Об этом во вторник, 13 июня, заявил временный поверенный в делах Украины в республике Владимир Джиджора, передает «Укринформ».

«"Астана Арт Фест" проходит под патронатом акимата — городской власти (...). Я надеюсь, что это недоразумение и проблема будет закрыта», — отметил дипломат.

По его словам, этот вопрос изучается «на высшем государственном уровне в Киеве». «Казахстанскую сторону попросили решить эту проблему. Кроме обращения в МИД Казахстана и акимат Астаны, мы обратились к депутатам мажилиса — нижней палаты парламента», — информировал Джиджора. Он отметил, что подобные ситуации в Казахстане возникают постоянно.

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге в Twitter, что изображение на арт-объекте зарисовали. «Неверных карт в Астане больше нет», — отчитался глава МИД.

Видео: Укрінформ / YouTube

На видео, опубликованном «Укринформом», запечатлена некая фигура, держащая шар, — вероятно, модель Земли, — на котором нарисована карта Украины.

В 2015 году Киев направлял в МИД Казахстана ноту протеста из-за появления в учебниках для средней школы, выпущенных издательством «Мектеп», информации о том, что Крым является российским регионом.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве утверждают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.