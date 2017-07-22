На поиски обезьяны в Рязани бросили 70 человек, беспилотник и тепловизор

В Рязани в операции по поимке обезьяны участвует более 70 человек. Животное сбежало из передвижного цирка и укусило женщину, которая затем была госпитализирована в областную клиническую больницу. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Для поимки были задействованы подразделения областного главка МЧС, аварийно-спасательной службы с кинологическим расчетом и сотрудники полиции. Кроме того, участие в операции принимают работники администрации Рыбновского района, где обезьяна 21 июля напала на женщину, а также волонтеры и специалисты муниципального учреждения по контролю за безнадзорными животными.

Отмечается также, что для поиска используются беспилотный летательный аппарат и тепловизор. Для гуманного отлова планируется применить пневматические трубки с наркозом и ловушки.

Местоположение животного установлено, однако его все еще не поймали.

«Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к жителям региона в случае обнаружения обезьяны не пытаться поймать животное самостоятельно, а сообщить о месте ее нахождения по номеру 101 с мобильного телефона», — призывают спасатели.

