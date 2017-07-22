Парагвайского футболиста уличили в сексуальной связи с 11-летней крестницей

Парагвайский футболист Хонатан Фаббро, выступающий за мексиканский клуб «Ягуарес Чьяпас», уличен в интимной связи с 11-летней крестницей. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что 35-летний футболист, муж известной парагвайской модели Ларисы Рикельме, имел сексуальные контакты с крестницей на протяжении пяти лет.

Впервые это случилось, когда девочке было шесть. Указывается, что старший брат увидел ее переписку с футболистом, и девочка во всем созналась.

В отношении Фаббро началось расследование. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

За мексиканский «Ягуарес Чьяпас» футболист играет с 2016 года. Ранее игрок выступал за аргентинские «Боку Хуниорс» и «Ривер Плейт», а также бразильский «Атлетико Минейро». В его активе 13 матчей за национальную сборную Парагвая, в которых он забил 4 мяча.