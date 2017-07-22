Наблюдателей ОБСЕ три часа продержали на въезде в подконтрольный ДНР Новоазовск

Наблюдателей ОБСЕ во главе с первым заместителем руководителя специальной мониторинговой миссии на Украине Александром Хугом не пропустили в Новоазовск, находящийся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 22 июля, сообщает «Интерфакс».

«Мы простояли около трех часов на въезде в Новоазовск, так называемые силы ДНР нас так и не пустили, мы не смогли проехать», — сообщил Хуг. Он добавил, что в новом отчете миссии будет доложено о нарушении минских соглашений. «Здесь не проходит линия разграничения, а значит, не может быть проблем с безопасностью», — подчеркнул представитель ОБСЕ.

По его словам, ополченцы мотивировали отказ пропустить представителей миссии в Новоазовск тем, что выполняют приказ. «Но если ДНР или Украина не пускают нас куда-то, то они хотят что-то от нас скрыть», — заключил Хуг.

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Позднее спикер парламента ДНР Денис Пушилин прояснил ситуацию, передает РИА Новости. По его словам, 21 июля, когда Хуг вместе с коллегами посещал населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка и Васильевка, украинские силовики дважды открывали минометный огонь. Служащие Вооруженных сил Украины также пытались перехватить и увезти на свою территорию беспилотник ОБСЕ, добавил Пушилин. При этом в ОБСЕ данные инциденты оставили без внимания.

«Подобный подход руководства СММ ОБСЕ, призванного объективно мониторить обстановку, вызывает обеспокоенность руководства ДНР и наводит на мысль о предвзятом отношении к народным республикам. В связи с этим нами была принята вынужденная мера осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда», — подчеркнул Пушилин.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

