Трамп потребовал от Ирана освободить задержанных американцев

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана освободить задержанных американских граждан, в случае невыполнения требований он «инициирует новые серьезные последствия» для Тегерана. Об этом говорится в заявлении Белого дома, размещенном в пятницу, 21 июля.

«В течение 40 лет Иран использовал задержание и захват заложников как инструмент государственной политики. Эта практика продолжается и по сей день: недавно американский гражданин Сиюэ Ван был приговорен к десяти годам тюрьмы», — говорится в пресс-релизе.

Трамп требует освободить бывшего сотрудника правоохранительных органов США Роберта Левинсона и бизнесменов Сиамака и Бакера Намази, которых обвинили в шпионаже.

Также Белый дом потребовал от Тегерана обеспечить нормальные условия для всех находящихся в заключении американских граждан.

«Президент Трамп готов инициировать новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо задержанные граждане США не будут освобождены», — указано в заявлении.