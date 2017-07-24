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Турки спустили на воду 32-метрового «Андрейку»

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Турецкая верфь ICT Yachts объявила о спуске на воду новой 32-метровой яхты Andreika. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

Морская архитектура и внешний вид судна разработаны британскими фирмами Laurent Giles Naval Architects и H2 Yacht Design. Проектная крейсерская скорость яхты — 16-18 узлов (29-33 километра в час), дальность плавания — 600-800 миль (1100-1500 километров). Расход топлива — 57 литров в час. Дополнительные технические подробности пока неизвестны. Имя заказчика не разглашается.

Отмечается, что яхта обладает большой для своего класса вместимостью: судно рассчитано на 12 гостей, размещаемых в пяти каютах. Сандек (палуба для загара) занимает всю площадь надстройки.

ICT Yachts — турецкая верфь, специализирующаяся на производстве парусных и моторных яхт. Основана в 2007 году предпринимателем Илькером Тахинджиоглу. Производственные мощности расположены в Стамбуле и Ялове.

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A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
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