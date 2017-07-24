Турки спустили на воду 32-метрового «Андрейку»

Турецкая верфь ICT Yachts объявила о спуске на воду новой 32-метровой яхты Andreika. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

Морская архитектура и внешний вид судна разработаны британскими фирмами Laurent Giles Naval Architects и H2 Yacht Design. Проектная крейсерская скорость яхты — 16-18 узлов (29-33 километра в час), дальность плавания — 600-800 миль (1100-1500 километров). Расход топлива — 57 литров в час. Дополнительные технические подробности пока неизвестны. Имя заказчика не разглашается.

Отмечается, что яхта обладает большой для своего класса вместимостью: судно рассчитано на 12 гостей, размещаемых в пяти каютах. Сандек (палуба для загара) занимает всю площадь надстройки.

ICT Yachts — турецкая верфь, специализирующаяся на производстве парусных и моторных яхт. Основана в 2007 году предпринимателем Илькером Тахинджиоглу. Производственные мощности расположены в Стамбуле и Ялове.