Pirelli создал 19-метровый катер с надувными бортами

Компания Pirelli совместно с итальянской верфью Tecnorib представила новую модель катера 1900. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

Судно длиной 18,5 метра представляет собой риб — катер с жестким днищем и надувными бортами. Катер оборудован двумя каютами с санузлами и будет оснащаться двумя стационарными моторами MAN 16 совокупной мощностью 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость катера — 45 узлов (83 километра в час); крейсерская — 30 узлов (56 километров в час). Надувные борта лодки имеют характерную текстуру, напоминающую протектор шин Pirelli.

Официальная премьера модели Pirelli 1900 состоится на яхтенном шоу в Каннах в сентябре этого года.

Компания Pirelli создана в 1872 году. Первое производство шин Pirelli стартовало в 1901-м. Сейчас компания занимается полным циклом по производству шин: от проектировки до производства и продажи. В ее производственную структуру входят 22 завода в 13 странах мира (Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Германия, Великобритания, Италия, Мексика, Румыния, Россия, Турция, США и Венесуэла).