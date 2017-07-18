Голландцы спустили на воду люксовое судно поддержки

Голландская верфь Damen спустила на воду 55-метровое судно поддержки New Frontiers. Об этом сообщает Yacht Harbour.

New Frontiers оборудовано каютой владельца, что необычно для данного типа судов. Также на палубе имеется вертолетная площадка и сандек (палуба для загара) площадью 50 квадратных метров. Максимальная скорость — 20 узлов, дальность плавания — 5000 километров. Имя заказчика и цена судна не разглашаются. Официальная премьера New Frontiers состоится на яхтенном шоу в Монако, которое пройдет с 27 по 30 сентября.

«New Frontiers нарушает все правила. Это все еще судно поддержки, но точно определить его категорию невозможно — и это именно то, чего хотели заказчики. Они хотят отдыхать свободно и спонтанно — New Frontiers делает это возможным», — пояснила коммерческий директор верфи Роуз Дамен.

Судно поддержки предназначено для сопровождения суперъяхты и обеспечения функционирования ее систем. На борту обычно имеются вертолетная площадка, ангары для хранения водных мотоциклов и других развлекательных плавсредств, морозильные камеры для хранения запасов еды и прочие хозяйственные помещения.

Верфь Damen основана в 1927 году в Горинхеме, Нидерланды, братьями Дамен. Специализируется на разработке и строительстве малых пассажирских и вспомогательных судов.