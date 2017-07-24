Вышел трейлер последнего эпизода «Доктора Кто» с Капальди в главной роли

В сети появился трейлер рождественской серии «Доктора Кто». Ролик опубликован на YouTube-канале сериала.

Премьера запланирована на 25 декабря. В серии появятся Дэвид Брэдли (Аргус Филч в фильмах о Гарри Поттере и Уолдер Фрей в «Игре престолов»), Марк Гэтисс («Шерлок») и Перл Маки (играла спутницу Доктора).

Это будет последний эпизод, в котором роль Доктора исполняет шотландский актер Питер Капальди. В следующем, 11 сезоне главного героя будет играть актриса Джоди Уиттакер.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный в мире научно-фантастический сериал. В нем рассказывается об изобретательном инопланетянине Докторе, который путешествует во времени и пространстве на машине «ТАРДИС». Роль главного героя в разное время исполняли разные актеры.