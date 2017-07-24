Собиравшего грибы пятилетнего мальчика убило молнией на Урале

В Свердловской области проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика от удара молнии в пролеске, где ребенок и двое сопровождавших его взрослых укрылись от грозы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 24 июля.

«Женщинами, находившимися с ним, была вызвана скорая медицинская помощь, после чего они понесли мальчика к трассе, где остановили попутную машину и поехали в сторону Первоуральска», — говорится в тексте. По дороге они встретили карету скорой помощи. Врачам не удалось спасти ребенка.

Инцидент произошел в субботу, 22 июля, неподалеку от трассы Первоуральск — Шаля, где взрослые с ребенком собирали грибы.

Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В апреле 2016 года от удара молнии погибла 11-летняя девочка в Астраханской области. Школьница помогала бабушке и дедушке загонять овец во время дождя.