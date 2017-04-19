Тувинского буддиста убило молнией во время молитвы

В Туве проводится доследственная проверка по факту гибели жителя поселка в результате удара молнии. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 15 апреля в месте под названием Бурган Изи, во время молитвенной службы, проводимой ламами монастыря «Цеченлинг».

«В результате удара молнии погиб 36-летний житель поселка Каа-Хем, еще две женщины получили ожоги», — говорится в сообщении. Точную причину смерти мужчины предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В январе в Зимбабве молния убила шесть человек, пришедших на похороны. Жители одной из деревень собрались, чтобы проститься с сестрой вождя. Началась гроза, и молния ударила в дом. Он загорелся, но никто не пострадал. Следующая молния попала в дерево, под которым участники похорон прятались от дождя.

