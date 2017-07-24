Определена роль тектоники в наличии жизни на Земле

Астрономы из Берлинского технического университета, Германского центра авиации и космонавтики и Вестфальского университета имени Вильгельма (ФРГ) показали, что на Земле и подобных планетах при определенных условиях пригодные для жизни условия могут существовать и без тектоники. Соответствующее исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

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Ученые смоделировали процессы, которые проходят в верхнем слое мантии, планетной коре и атмосфере. Специалистов интересовало накопление (за 4,5 миллиарда лет) воды и углекислого газа на землеподобном небесном теле, находящемся на орбите у солнцеподобной звезды. Если планета находится на расстоянии одной астрономической единицы от светила, на ней может присутствовать жидкая вода даже без активной тектоники. Ширина зоны обитаемости в конце эволюции определялась содержанием в недрах планеты дегазированных воды и диоксида углерода.

Тектоническая активность (существование и движение литосферных плит) в Солнечной системе наблюдается на Земле, отдельные ее элементы допускаются на Меркурии. Также аналоги тектоники, возможно, встречаются на небесных телах, имеющих жидкие или замороженные подповерхностные океаны.