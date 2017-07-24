Ирак пожелал военного и политического присутствия России

Багдад хотел бы видеть у себя весомое военное и политическое присутствие России. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики по итогам переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА Новости.

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«Таким образом, было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран», — сообщил он, отметив, что у России исторически крепкие отношения с Ираком.

Политик добавил, что Багдад хочет укрепить с Москвой сотрудничество в области энергетики, экономики, торговли, а также в политической и военной сферах.