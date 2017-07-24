Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Южно-Китайским морем

Китайский многофункциональный истребитель-бомбардировщик J-10 («Цзянь-10») 23 июля перехватил самолет радиоразведки ВМС США Lockheed EP-3, патрулировавший в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Самолет КНР приблизился к EP-3 на расстояние около 90 метров и вынудил его изменить направление полета. Другие подробности не сообщаются

В мае этого года Минобороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух J-10 КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. При этом один из китайских истребителей «летел прямо перед P-3 Orion», что встревожило американцев.

Южно-Китайское море — зона столкновения интересов различных стран. Острова в его акватории — предмет территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженная ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.