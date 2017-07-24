В результате взрыва в пакистанском Лахоре погибли 16 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

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По словам пресс-секретаря городской службы спасения Саджада Хусейна, террорист-смертник вплотную приблизился к большой группе сотрудников правоохранительных органов и совершил самоподрыв.

Полицейские должны были участвовать в операции по очистке одной из улиц от незаконных торговцев.

13 февраля сообщалось, что жертвами теракта в этом же городе стали 10 человек, среди них — двое высокопоставленных полицейских. Нападение произошло во время демонстрации работников местных предприятий химической и фармацевтической промышленности. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с движением «Талибан» (запрещено в России) террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрара».