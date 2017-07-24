Из окна здания Минюста в Москве выпал человек

В Москве из окна на 12-м этаже здания Минюста выпал человек. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Погибший — 54-летний гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — страдал онкологическим заболеванием, отметил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

В мае Следственный комитет начал проверку по факту гибели вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина, выпавшего из окна 17-го этажа дома. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, включая конфликты в семье. С марта 2017 года Парыгин курировал работу департамента муниципального имущества и земельных отношений.