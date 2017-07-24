Власти Саратова разберутся с отключением света после обращения детей к Путину

Власти Саратова пообещали принять меры для разрешения ситуации с отключением электричества в одном из поселков, из-за которого местные дети записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил РИА Новости глава администрации Ленинского района города Валерий Васильев.

По его словам, чиновники следят за конфликтом между дачниками садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) Песчано-Уметского тракта и СПГЭС (поставщик электроэнергии — прим. «Ленты.ру»), разгоревшимся из-за долгов.

«Проведен анализ возникновения задолженности, разработаны предложения по распределению задолженности между СНТ, получен акт сверки расчетов и информация по неоплачиваемым расходам», — сказал Васильев.

В администрации Саратова пояснили, что долги появились у собственников дач и частных домов поселка Елшанка (включает в себя СНТ). Представители мэрии постоянно проводили встречи с участием обоих сторон, а также прокуратуры Ленинского района. Отмечается, что только часть жителей собрали деньги для погашения задолженностей перед СПГЭС.

По данным властей, поставщик пообещал восстановить подачу электроэнергии после уплаты долгов.

Видеообращение детей к Путину 22 июля опубликовала в YouTube местная жительница Марина Мирзагасанова. В подписи женщина рассказала, что в одном из районов Елшанки уже месяц нет света ни у кого, а обращения в городские инстанции не помогают. Запись привлекла внимание общественности и быстро разлетелась по соцсетям.