Майк Тайсон оказался жертвой сексуального домогательства

Американский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон в интервью ESPN рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального домогательства. Видео фрагмента интервью доступно на сайте телеканала.

По его словам, мужчина затащил его в помещение и стал приставать к нему. Тайсон отметил, что именно после этого случая он решил заниматься боксом.

«Я никому об этом раньше не рассказывал. Произошедшее не сделало меня менее мужественным. Это не оказало большого влияния на мою жизнь», — сказал боксер.

Тайсон, на счету которого 50 побед (44 — нокаутом) и 6 поражений, — один из самых известных боксеров в истории бокса. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо успехов на ринге, 49-летний Тайсон известен скандальным поведением и тремя судимостями — в 1992, 1998 и 2008 годах.