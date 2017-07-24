Пассажиры United Airlines обезвредили дебоширку на борту самолета

Пассажиры американской авиакомпании United Airlines обезвредили нарушительницу порядка на борту лайнера. Об этом сообщает портал ABC 13.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, во время перелета из Хьюстона (штат Техас, США) в Новый Орлеан (штат Луизиана). Спустя примерно полчаса после взлета одна из женщин внезапно начала кричать и стучать по стене салона самолета.

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После этого она вскочила со своего места и побежала в направлении кабины пилотов. Чтобы остановить и скрутить дебоширку, потребовались усилия пятерых мужчин.

По словам очевидцев, женщина была невменяема и очень агрессивна. В итоге ее пришлось связать по рукам и ногам. Лайнер, на борту которого находилось около 100 пассажиров, вернулся в аэропорт Хьюстона. Путешественницу передали сотрудникам полиции, после чего воздушное судно вновь вылетело в Новый Орлеан.

В начале июля пассажир американского перевозчика Delta Airlines попытался прорваться в кабину пилотов во время рейса в Пекин. В результате пострадали двое его попутчиков и стюард.