Пытавшийся прорваться в кабину пилота пассажир Delta ранил трех человек

Пассажир американской авиакомпании Delta Airlines попытался прорваться в кабину пилота во время рейса и ранил троих человек. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел днем ранее, в ходе перелета из Сиэтла в Пекин. В результате пострадали двое пассажиров и один член экипажа. В итоге самолет развернули над Канадой и отправили обратно в США.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Сиэтл/Такома. Как заявили в Delta Airlines, один из пассажиров был снят с рейса и арестован по соображениям безопасности. В детали представители перевозчика вдаваться не стали.

По данным газеты Star Tribune, спустя примерно 45 минут после взлета дебошир напал на бортпроводника. Двое других путешественников, летевших тем же рейсом, помогли обезвредить нарушителя. Эти пассажиры и стюард были госпитализированы после ЧП. Лайнер вылетел в Пекин позднее в тот же день.

