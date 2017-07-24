ГИБДД предложит россиянам буквы и цифры автономеров на выбор

МВД внесло законопроект, разрешающий водителям самостоятельно выбирать комбинацию цифр и букв в автономерах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе предлагается различать понятия «государственный регистрационный знак» — непосредственно металлическая пластина — и «государственный регистрационный номер», то есть набор букв и цифр. В законопроекте не уточняется, как именно будет происходить процесс выбора сочетания составляющих номера, порядок будет определен правительством.

Также документом предлагается дать россиянам право получать автономера в салонах при покупке машины. Предполагается, что услуга будет производиться за дополнительную плату, а тарифы будут регулироваться Федеральной антимонопольной службой.

Ведомство намерено упростить процедуру регистрации машин с нечитаемыми идентификационными номерами на кузове или раме. Владельцев таких автомобилей обяжут проходить независимую экспертизу у криминалистов.

Ранее в понедельник 24 июня в ГИБДД сообщили о введении новой серии номеров в столице. После окончания возможных комбинаций цифр и букв серии 777 московским водителям начали выдавать номера серии 799.

В апреле власти обсуждали возможность введения обязательной установки на автомобильные номера специальных RFID-меток. В «Росдормониторинге» пояснили, что это нужно для того, чтобы помешать дальнобойщикам скрывать номера при прохождении автоматической системы весогабаритного контроля.