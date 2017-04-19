Власти задумались о чипировании автомобильных номеров

Власти вновь обсуждают обязательную установку на автомобильные номера специальных RFID-меток, которыми уже маркируют меховые изделия. Об этом заявил директор «Росдормониторинга» Константин Угаров, передает Rambler News Service.

В настоящее время вопрос прорабатывается с МВД. Он пояснил, что это нужно для того, чтобы помешать дальнобойщикам скрывать номера при прохождении автоматической системы весогабаритного контроля.

«Мы работаем с представителями ГАИ как раз в рамках того, что у нас есть статистика, уже точная доказательная база попыток массового ухода от контроля с помощью сокрытия государственных регистрационных номеров. Это у нас сейчас служит обоснованием для обязательного ввода в этом плане», — пояснил он.

Угаров добавил, что инициаторами чипирования автономеров ранее выступали Минтранс и Минпромторг.

Материалы по теме Всех посчитают Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров

Агентство отмечает, что вопрос об использовании специальных электронных меток в автомобильных номерах обсуждается с 2013 года, но необходимых стандартов этой процедуры до сих пор не выработано.

Штрафы за перевес груза в автоматической системе весогабаритного контроля составляют от тысячи до 500 тысяч рублей.

В настоящее время RFID-метками в целях борьбы с контрафактом маркируются меховые изделия. Обсуждается вопрос о чипировании и ряда других потребтоваров, в частности обуви.