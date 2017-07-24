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Рогозин поручил Минпромторгу отремонтировать Ё-мобиль Жириновского

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, откликнулся на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского отремонтировать его сломавшийся «Ё-мобиль». Об этом в понедельник, 24 июля, пишет «Коммерсантъ».

.По утверждению Жириновского, у его автомобиля, выпущенного всего в трех экземплярах, в 2016 году сломался аккумулятор, и машина простаивает. Письмо от политика поступило в аппарат правительства в конце июня. «После года бережной эксплуатации возникли проблемы с тяговой батареей автомобиля: он перестал заряжаться. К сожалению, специалистов, способных починить данный автомобиль, найти не удалось. Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении».

По утверждению собеседника издания, Рогозин в частном разговоре с главой Минпромторга Денисом Мантуровым предложил подключить к решению вопроса корпорацию Уралвагонзавод, чтобы приделать к сломанному «Ё-мобилю» гусеницы и пушку. Мантуров в шутливой форме пообещал довести это требование до компании..

Михаил Прохоров пообещал подарить Жириновскому «Ё-мобиль» в 2012 году — в ходе предвыборной президентской кампании. Через два года лидер ЛДПР направил ему жалобу на то, что подарок до сих пор не получен. В декабре 2014-го Прохоров вручил обещанный автомобиль.

Реализация проекта «Ё-мобилей» началась в 2010 году при сотрудничестве группы «Онэксим» Михаила Прохорова и компании «Яровит Моторс». Предполагалось, что это будет экологически чистый транспорт по цене около 450-490 тысяч рублей. Начало производства «Ё-мобилей» планировалось на 2012 год, потом его перенесли на неопределенный срок, и в 2014 году проект был закрыт. Документацию по нему за символическую сумму 1 евро Прохоров передал в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

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A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
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