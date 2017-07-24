Рогозин поручил Минпромторгу отремонтировать Ё-мобиль Жириновского

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, откликнулся на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского отремонтировать его сломавшийся «Ё-мобиль». Об этом в понедельник, 24 июля, пишет «Коммерсантъ».

.По утверждению Жириновского, у его автомобиля, выпущенного всего в трех экземплярах, в 2016 году сломался аккумулятор, и машина простаивает. Письмо от политика поступило в аппарат правительства в конце июня. «После года бережной эксплуатации возникли проблемы с тяговой батареей автомобиля: он перестал заряжаться. К сожалению, специалистов, способных починить данный автомобиль, найти не удалось. Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении».

По утверждению собеседника издания, Рогозин в частном разговоре с главой Минпромторга Денисом Мантуровым предложил подключить к решению вопроса корпорацию Уралвагонзавод, чтобы приделать к сломанному «Ё-мобилю» гусеницы и пушку. Мантуров в шутливой форме пообещал довести это требование до компании..

Михаил Прохоров пообещал подарить Жириновскому «Ё-мобиль» в 2012 году — в ходе предвыборной президентской кампании. Через два года лидер ЛДПР направил ему жалобу на то, что подарок до сих пор не получен. В декабре 2014-го Прохоров вручил обещанный автомобиль.

Реализация проекта «Ё-мобилей» началась в 2010 году при сотрудничестве группы «Онэксим» Михаила Прохорова и компании «Яровит Моторс». Предполагалось, что это будет экологически чистый транспорт по цене около 450-490 тысяч рублей. Начало производства «Ё-мобилей» планировалось на 2012 год, потом его перенесли на неопределенный срок, и в 2014 году проект был закрыт. Документацию по нему за символическую сумму 1 евро Прохоров передал в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.